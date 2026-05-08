Суд в США счел неправомочным введение администрацией пошлин в размере 10%

Верховный суд США 20 февраля признал превышением полномочий введение нынешним главой Белого дома импортных пошлин в отношении других стран под предлогом соблюдения закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA). В то же время суд не пояснил, должна ли американская администрация вернуть уже уплаченные ей в качестве пошлин денежные средства. После этого лидер США подписал указ о введении пошлин на импорт из всех стран в размере 10%. Затем он объявил о намерении повысить их до 15%. Глобальные пошлины на американский импорт в размере 10% вступили в силу 24 февраля. Срок действия этой меры должен был составлять 150 дней.