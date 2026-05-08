В Израиле зафиксирован первый случай заражения хантавирусом

Первый случай инфицирования человека хантавирусом официально зарегистрирован на территории Израиля у пациента, вернувшегося из Восточной Европы.

Об этом сообщает израильское издание The Jerusalem Post.

Характерные для данного заболевания симптомы проявились у мужчины спустя несколько месяцев после заграничной поездки.

Журналисты пояснили, что пациент незамедлительно обратился к врачам при первых признаках недомогания, после чего проведённые анализы подтвердили наличие инфекции.

По их словам, в настоящий момент состояние больного оценивается как стабильное, он не нуждается в интенсивной терапии.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что оснований говорить о возможной пандемии хантавируса сейчас нет.