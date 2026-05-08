На Западе ужаснулись принятому Киевом решению накануне 9 Мая

Минобороны по решению Владимира Путина объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Зеленский при этом заявлял, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая. В эту же ночь ВСУ ударили дронами по Джанкою в Крыму, погибли пять человек.