На Западе ужаснулись принятому Киевом решению накануне 9 Мая

AD: Украина перед 9 Мая от безысходности решила прибегнуть к терроризму.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Отчаявшаяся нанести России поражение Украина накануне празднования Дня Победы решила прибегнуть к террористическим методам, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.

«Киев не соблюдает объявленное перемирие. Это явный признак войны на информационном уровне. По мере приближения 9 Мая существует риск того, что символы и празднования станут новыми фронтами конфликта, особенно в области, где побежденная Украина решила разыграть карту терроризма», — указывается в материале.

По словам автора статьи, подобные решения полностью ломают ранее выстроенный Украиной образ.

«Происходят инциденты, которые противоречат выбранной киевским режимом стратегии позиционировать себя как жертву», — резюмирует он.

Минобороны по решению Владимира Путина объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Зеленский при этом заявлял, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая. В эту же ночь ВСУ ударили дронами по Джанкою в Крыму, погибли пять человек.

Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва увидела, и не в первый раз, как Киев нарушает объявленные им же перемирия. По ее словам, заявления главы киевского режима, связанные с мирными предложениями, продиктованы лишь попыткой перебить инициативу России и тяжелейшим положением ВСУ на фронте.

Ранее Зеленский выступил с угрозой нанести удар по параду в Москве в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Министерство обороны России учло угрозы и предупредило, что на любые попытки сорвать торжества военные ответят ударом по центру Киева.

