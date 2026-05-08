В Берлине вступает в силу запрет на демонстрацию символов Победы

В посольстве России в Германии потребовали от германской стороны отменить эти ограничения, назвав их «абсурдными и циничными». Вводимые Берлином под предлогом продолжающегося конфликта на Украине запреты на деле направлены исключительно на ограничение права потомков советских воинов-освободителей, а также жителей и гостей германской столицы достойно отметить очередную годовщину разгрома нацизма и почтить память павших в Великой Отечественной войне, подчеркнули в российской дипмиссии. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, запрещая символику Победы в Берлине на памятных мероприятиях 8−9 мая, канцлер ФРГ Фридрих Мерц навлек позор на свою страну.