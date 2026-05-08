«Нахально и беспринципно»: Киев пытается втянуть Прибалтику в конфликт с Россией

По его словам, нынешние власти Прибалтики якобы готовы поддерживать подобный сценарий. Росликов также не исключил, что Киев может проводить военные действия даже против государств, которые считает своими союзниками.
Депутат подчеркнул, что парламент Латвии официально не разрешал использовать воздушное пространство страны в военных целях. При этом он допустил, что подобные решения могли приниматься неформально и без публичного обсуждения.
«Это остаётся тайной как от политиков, от политических партий, так и от простых жителей. Но на уровне парламента официально никто не позволял Украине вести себя вот так вот нахально и беспринципно. Это недопустимо», — подчеркнул Росликов.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники вошли в воздушное пространство Латвии и повредили резервуары на нефтебазе в Резекне. Один из дронов упал на пассажирский поезд, пассажиров успели эвакуировать. Исполняющий обязанности министра обороны Латвии Андрис Спрудс заявлял, что аппараты были запущены именно с территории Украины. А вот премьер Латвии Эвика Силиня возложила ответственность за падение беспилотника на нефтебазу на Россию.
