«Нахально и беспринципно»: Киев пытается втянуть Прибалтику в конфликт с Россией

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники вошли в воздушное пространство Латвии и повредили резервуары на нефтебазе в Резекне. Один из дронов упал на пассажирский поезд, пассажиров успели эвакуировать. Исполняющий обязанности министра обороны Латвии Андрис Спрудс заявлял, что аппараты были запущены именно с территории Украины. А вот премьер Латвии Эвика Силиня возложила ответственность за падение беспилотника на нефтебазу на Россию.