"Заслужила жестокую смерть". В США выступили с резким заявлением по Украине

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Если Украина атакует Москву в День Победы, то заслужит самое суровое наказание, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
«Сейчас ведется много разговоров между Россией и США. Раньше мы уже обсуждали возможность так называемой большой сделки. И то, что мы видим сейчас, — это как раз попытка США и России выработать некую большую сделку, которая бы подвела к урегулированию и украинского, и иранского конфликтов. Я думаю, Украина сейчас стоит на пороге очень жестокой смерти — заслуженно жестокой смерти, если она действительно запустит дроны против России 9 Мая», — отметил он.
При этом Риттер подчеркнул, что киевский режим упустил не один шанс урегулировать конфликт мирным путем.
«К черту эту страну! У них были возможности для заключения мира», — добавил эксперт.
С 8 мая началось перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы. Оно продлится до 10 мая. В это время бойцы не будут наносить удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК, в глубине Украины.
В четверг Владимир Зеленский пригрозил нанести удар по параду в Москве. Минобороны России учло его заявление и предупредило, что на любые попытки сорвать торжества военные ответят ударом по центру Киева.