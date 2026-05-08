КСИР заявил, что атакованные иранскими силами эсминцы США серьезно повреждены

РАБАТ, 8 мая. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) выступил с утверждением, что американские эсминцы, атакованные иранскими силами, получили серьезные повреждения и в срочном порядке вышли из зоны Ормузского пролива. Об этом говорится в заявлении командования военно-морских сил корпуса.
«ВМС КСИР провели крупномасштабную операцию против американских эсминцев после нарушения США режима прекращения огня», — указывается в заявлении командования. «Данные разведки, — отмечается в нем, — свидетельствуют о серьезных повреждения американских кораблей и больших потерях противника». «После атаки три американских военных корабля быстро покинули район Ормузского пролива», — говорится в заявлении.
Командование ВМС также сообщило, что при атаке на эсминцы США КСИР использовал «баллистические ракеты, противокорабельные крылатые ракеты и беспилотники-камикадзе с фугасными боеголовками».