КСИР заявил, что атакованные иранскими силами эсминцы США серьезно повреждены

«ВМС КСИР провели крупномасштабную операцию против американских эсминцев после нарушения США режима прекращения огня», — указывается в заявлении командования. «Данные разведки, — отмечается в нем, — свидетельствуют о серьезных повреждения американских кораблей и больших потерях противника». «После атаки три американских военных корабля быстро покинули район Ормузского пролива», — говорится в заявлении.