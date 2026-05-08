Силы ПВО уничтожили 13 летевших на Москву беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали 13 беспилотных летательных аппаратов на подступах к Москве.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отражение воздушной угрозы происходило в несколько этапов, а общее количество ликвидированных дронов достигло 13.

Глава города пояснил, что все вражеские цели были своевременно уничтожены силами Министерства обороны.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Ранее силы ПВО армии России уничтожили 82 украинских беспилотника над территорией страны.

Московский аэропорт Внуково временно приостановил приём и отправку гражданских самолётов.

