Силы ПВО уничтожили 13 летевших на Москву беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали 13 беспилотных летательных аппаратов на подступах к Москве.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Отражение воздушной угрозы происходило в несколько этапов, а общее количество ликвидированных дронов достигло 13.
Глава города пояснил, что все вражеские цели были своевременно уничтожены силами Министерства обороны.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.
Ранее силы ПВО армии России уничтожили 82 украинских беспилотника над территорией страны.
Московский аэропорт Внуково временно приостановил приём и отправку гражданских самолётов.