Миссия России при ООН призвала оградить переговоры по Ирану от провокаций

ООН, 8 мая — РИА Новости. Дипломатические переговоры по Ирану важно оградить от любых провокаций, включая воинственную риторику и силовые акции, заявило постпредство РФ при ООН.
«Важно оградить дипломатический трек от любых провокаций, включая воинственную риторику и силовые акции, способных подорвать и без того хрупкий переговорный процесс, тем более что президент (США Дональд) Трамп говорит о завершении конфликта», — говорится в заявлении постпредства.
Там подчеркнули, что РФ вступает за дипломатическое урегулирование обострения на Ближнем Востоке.
В постпредстве также отметили, что РФ с самого начала беспрецедентного обострения ситуации на Ближнем Востоке, ставшего прямым следствием неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана, «последовательно выступала и выступает за безусловное прекращение насилия, политико-дипломатическое урегулирование с выходом на устойчивые договоренности между Вашингтоном и Тегераном».
Кроме того, Москва также поддерживает «соответствующие начинания» Пакистана, рассчитывает, что их посреднические усилия приведут к искомому результату.