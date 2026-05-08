Россия отвергла несбалансированные формулировки в проекте СБ по Ормузу

Россия отвергла попытки насытить проект СБ по Ормузу односторонними требованиями.

ООН, 8 мая — РИА Новости. Россия не поддерживает опасные попытки насытить предложенный США и Бахрейном проект резолюции Совбеза ООН несбалансированными формулировками, заявили в российском постпредстве при Всемирной Организации.

США и Бахрейн ранее представили новый проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу, в котором, среди прочего, содержится требование к Ирану «прекратить атаки, минирование и взимание сборов».

«Не поддерживает наша страна и опасных попыток насытить документ несбалансированными формулировками, односторонними требованиями к Тегерану при полном игнорировании первопричины кризиса — американо-израильской военной авантюры против Ирана», — говорится в заявлении.

В миссии РФ при ООН также отметили, что несмотря на неоднократно выраженные озабоченности, авторы «вновь решили составить документ в русле концепции “двух войн”, которую Россия категорически не приемлет».

В иранской миссии при ООН ранее называли предложенный США и Бахрейном проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу политически мотивированным, призвали отклонить его.

