Россия отвергла несбалансированные формулировки в проекте СБ по Ормузу

США и Бахрейн ранее представили новый проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу, в котором, среди прочего, содержится требование к Ирану «прекратить атаки, минирование и взимание сборов».
«Не поддерживает наша страна и опасных попыток насытить документ несбалансированными формулировками, односторонними требованиями к Тегерану при полном игнорировании первопричины кризиса — американо-израильской военной авантюры против Ирана», — говорится в заявлении.
В миссии РФ при ООН также отметили, что несмотря на неоднократно выраженные озабоченности, авторы «вновь решили составить документ в русле концепции “двух войн”, которую Россия категорически не приемлет».
В иранской миссии при ООН ранее называли предложенный США и Бахрейном проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу политически мотивированным, призвали отклонить его.