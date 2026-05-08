Суд по торговле в США признал незаконной пошлину Трампа на весь импорт

Федеральный суд по торговле признал незаконным решение президента США Дональда Трампа о введении глобальной пошлины в 10% на весь иностранный импорт.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.
Суд детально рассмотрел правомерность экономических ограничений, инициированных Трампом.
Специалисты пояснили, что установление дополнительного сбора на ввозимые из-за рубежа товары напрямую противоречит действующим нормам.
По их словам, подобные тарифные меры попросту не имеют под собой юридических оснований.
«Пошлины, введённые в отношении истцов, не разрешены законом», — говорится в документе.
24 апреля Трамп в своей соцсети Truth Social признал, что Штатам придётся вернуть $159 млрд незаконно собранных пошлин.