Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд по торговле в США признал незаконной пошлину Трампа на весь импорт

Федеральный суд по торговле признал незаконным решение президента США Дональда Трампа о введении глобальной пошлины в 10% на весь иностранный импорт.

Федеральный суд по торговле признал незаконным решение президента США Дональда Трампа о введении глобальной пошлины в 10% на весь иностранный импорт.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Суд детально рассмотрел правомерность экономических ограничений, инициированных Трампом.

Специалисты пояснили, что установление дополнительного сбора на ввозимые из-за рубежа товары напрямую противоречит действующим нормам.

По их словам, подобные тарифные меры попросту не имеют под собой юридических оснований.

«Пошлины, введённые в отношении истцов, не разрешены законом», — говорится в документе.

24 апреля Трамп в своей соцсети Truth Social признал, что Штатам придётся вернуть $159 млрд незаконно собранных пошлин.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше