Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо передаст Путину послание от Зеленского 9 Мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, направляющийся в Москву на празднование 9 Мая, выступит в роли неформального дипломатического курьера. По словам государственного секретаря МИД Словакии Растислава Хованца, словацкий премьер передаст президенту России Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского.

Источник: Life.ru

Хованец пояснил, что Фицо дважды контактировал с Зеленским на прошлой неделе, поэтому сможет донести до Кремля определённые сигналы из Киева.

«Параллельно у него состоится встреча с президентом России, которому он сможет передать послание от лидера Украины. Также он сможет получить ценную информацию о том, как Путин оценивает усилия по завершению войны», — заявил словацкий дипломат.

Сам Фицо подчеркнул, что не будет присутствовать на военном параде на Красной площади. Его визит ограничится короткой встречей с Путиным и возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Премьер пояснил, что таким жестом от имени граждан Словакии выражает благодарность советским воинам за освобождение.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл график Владимира Путина на 9 Мая. Утром состоится церемония приветствия иностранных гостей, затем — парад на Красной площади, а после — традиционный приём в Кремле и ряд двусторонних встреч, включая переговоры с Робертом Фицо.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше