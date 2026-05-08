Фицо передаст Путину послание от Зеленского 9 Мая

Сам Фицо подчеркнул, что не будет присутствовать на военном параде на Красной площади. Его визит ограничится короткой встречей с Путиным и возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Премьер пояснил, что таким жестом от имени граждан Словакии выражает благодарность советским воинам за освобождение.