Фицо передаст Путину послание от Зеленского 9 Мая

Хованец пояснил, что Фицо дважды контактировал с Зеленским на прошлой неделе, поэтому сможет донести до Кремля определённые сигналы из Киева.
«Параллельно у него состоится встреча с президентом России, которому он сможет передать послание от лидера Украины. Также он сможет получить ценную информацию о том, как Путин оценивает усилия по завершению войны», — заявил словацкий дипломат.
Сам Фицо подчеркнул, что не будет присутствовать на военном параде на Красной площади. Его визит ограничится короткой встречей с Путиным и возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Премьер пояснил, что таким жестом от имени граждан Словакии выражает благодарность советским воинам за освобождение.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл график Владимира Путина на 9 Мая. Утром состоится церемония приветствия иностранных гостей, затем — парад на Красной площади, а после — традиционный приём в Кремле и ряд двусторонних встреч, включая переговоры с Робертом Фицо.
