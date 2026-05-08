СМИ пишут о нормализации ситуации в Ормузе после обмена ударами Ирана и США

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Cитуация в Ормузском проливе после обмена ударами с военными США нормализовалась, сообщает телеканал Press TV.
«Cитуация на иранских островах в Ормузском проливе и прибрежных городах после обмена ударами с военными США нормализовалась», — говорится в сообщении.
Ранее военное командование Ирана заявило, что США нарушили перемирие, осуществив атаку на ряд районов страны. Иран ответил на нарушение США перемирия, атаковав американские корабли.
