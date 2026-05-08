Силы ПВО сбили четыре беспилотника. летевших к Москве

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Четыре БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее он сообщил о 13 сбитых БПЛА.
«Четыре БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».
Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
