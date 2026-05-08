Израильская авиация атаковала 28 ливанских поселений. сообщил источник

БЕЙРУТ, 8 мая — РИА Новости. Израильская боевая авиация в четверг атаковала 28 населенных пунктов на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
«В четверг вражеской авиацией были атакованы 28 поселений на юге Ливана, в том числе несколько раз в течение дня подвергся массированным ударам город Набатия», — рассказал собеседник агентства.
Также, по данным источника, 20 населенных пунктов подверглись ударам израильской артиллерии. А в пограничных городах Бинт-Джбейль и Хиям израильские военные путем минирования взорвали несколько жилых домов.
Согласно отчету министерства здравоохранения республики, в результате израильских атак в четверг погибли 12 человек, а всего количество жертв от израильских ударов со 2 марта возросло до 2 727, ранения получили 8 438 граждан.