На подступах к Москве сбили ещё шесть дронов

Силы ПВО успешно перехватили и ликвидировали ещё шесть беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать Москву.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Отражение воздушной угрозы осуществляется силами Министерства обороны.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.
Таким образом, общее количество сбитых БПЛА, которые летели на Москву, увеличилось до 80.
Ранее дежурные средства противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали 13 беспилотных летательных аппаратов на подступах к Москве.