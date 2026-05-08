Россия в ООН призвала оградить от провокаций дипломатические усилия по Ирану

ООН, 8 мая. /ТАСС/. Россия призывает оградить от любых провокаций процесс дипломатического урегулирования ближневосточного конфликта. Об этом говорится в комментарии постпредства РФ при ООН.
«Поддерживаем соответствующие начинания наших пакистанских друзей и рассчитываем, что их посреднические усилия приведут к искомому результату. Важно оградить дипломатический трек от любых провокаций, включая воинственную риторику и силовые акции, способных подорвать и без того хрупкий переговорный процесс, тем более что президент [США Дональд] Трамп говорит о завершении конфликта», — заявили в российской миссии.
