Супергерой для Суперфинала: два спасения Акгацева в серии пенальти помогли «Краснодару» победить «Динамо» в Кубке России

«Краснодар» сыграл вничью с «Динамо» в ответном финальном матче Пути РПЛ Кубка России, но оказался удачливее в серии пенальти. До перерыва южане владели инициативой, но не смогли огорчить Андрея Лунёва. При этом после удара Эдуарда Сперцяна гостей спасла перекладина. Во втором тайме бело-голубые подавили соперника прессингом и перехватили инициативу, однако тоже не открыли счёт. Хотя в одном из случаев им помешал это сделать Станислав Акгацев. Вратарь хозяев в итоге стал главным героем вечера, парировав в лотерее удары Константина Тюкавина и Хуана Касереса.
Ближайшие пять дней должны были стать для «Краснодара» определяющими. На этом отрезке предстояло провести сразу два матча с московским «Динамо». Сначала дома — в финале Пути РПЛ Кубка России, а затем на выезде — в предпоследнем туре национального первенства.
Впрочем, для южан брать верх над бело-голубыми на финише сезона превратилось в приятную традицию. В 2024-м они оставили их без титула в заключительном матче чемпионата. А спустя год разгромили и впервые в истории сами взяли золотые медали. А теперь могли лишить их возможности спасти провальный сезон. Да и позиции Ролана Гусева в случае неудачи серьёзно бы пошатнулись.
Для столичного коллектива «быки» вовсе превратились в неудобного соперника. Начиная с 2023-го, они потерпели девять поражений в очных противостояниях при одной победе и таком же количестве ничьих.
Единственный мирный исход как раз пришёлся на первую полуфинальную встречу в Москве в апреле. Тогда подопечные Гусева были близки к тому, чтобы забить, но не сумели этого сделать. В ответной они считались андердогами.
Однако списывать их со счетов было нельзя. Всё-таки у хозяев весной довольно непростой календарь. Плюс Мурад Мусаев вынужден ограничиваться узкой обоймой футболистов. Но те заверяли, что не станут экономить силы в угоду РПЛ.
«Готовы взять оба трофея. Мы лидируем в чемпионате и уже дошли до предпоследней стадии Кубка. Все мысли сейчас о второй встрече с “Динамо”. Тем более будем играть дома, при своих болельщиках. Надеюсь, мы пройдём в Суперфинал и сможем его выиграть, как и два оставшихся матча чемпионата», — цитирует Эдуарда Сперцяна «Известия».
В довершение всех бед «Краснодар» не мог рассчитывать на дисквалифицированного Александра Черникова. Однако потери гостей оказались куда существеннее. Из-за перебора жёлтых карточек не попали в заявку Антон Миранчук и набравший отличный ход весной Муми Нгамалё. Плюс выбыл из-за травмы ключевой опорник Рубенс.
Впрочем, прежде чем команды вышли на поле, на нём поочерёдно появились Светлана Сурганова и Степан Кузнецов. Певица исполнила песню «На безымянной высоте» в рамках программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!», а участник Великой Отечественной войны нанёс первый символический удар. Причём болельщики встретили 99-летнего поклонника хозяев настолько тепло, что тот на радостях припустил от центрального круга к бровке, попутно изображая дриблинг, и ещё дважды сорвал овации.
Футболистов бело-голубых такая прелюдия явно вдохновила. Они в первой же атаке попытались взять оборону хозяев нахрапом, но последний пас защитники накрыли. После этого гости в следующий раз проникли в финальную треть лишь на 15-й минуте, причём с тем же успехом. Между этими эпизодами «Динамо» окопалось на своей половине и за счёт высокой плотности на подступах к своей штрафной гасило любые попытки Эдуарда Сперцяна и компании проникнуть в чужую штрафную.
Южане пытались грузить мяч на Кордобу. А тот цеплялся за него, не теряя надежды заработать пенальти. На первых минутах колумбиец дважды упал, но судья не стал указывать на точку. А на 18-й минуте «Краснодар» упустил 100%-ный момент. Сперцян, воспользовавшись скидкой Никиты Кривцова, угодил в перекладину. Затем после подачи армянина с углового Витор Тормена головой пробил чуть выше.
Гола болельщики так и не дождались. Бело-голубые же, переждав стартовый натиск, пришли в себя и стали куда чаще проводить собственные быстрые атаки. По истечении часа Даниил Фомин из-за пределов штрафной направил снаряд в створ, но его легко поймал Агкацев.
Незадолго до перерыва опять напомнил о себе Кордоба. Сначала форвард едва не воспользовался неудачной скидкой Максима Осипенко назад, но Андрей Лунёв первым успел к мячу. А затем, уйдя от всё того же Осипенко, пробил рядом со штангой.
Однако самый перспективный момент упустили именно гости. Артур на левом фланге ушёл от троих оппонентов и с угла вратарской пробил под дальнюю штангу. Агкацев не просто среагировал, но потом ещё и справился с неудачным отскоком от Оласы.
Во втором тайме бело-голубые, как и месяц назад, сами завладели инициативой. Соперники же опустились в оборону. Не успел судья дать свисток к возобновлению встречи, как гости заработали пару угловых. После подачи одного из них Дмитрий Скопинцев даже отправил снаряд выше.
Чуть позже Тюкавин упал в чужой штрафной после толчка Валентина Пальцева, но рефери не зафиксировал фол. А Агкацев в развитие этой атаки парировал дальний выстрел Даниила Глебова.
У южан абсолютно не получались забросы вперёд на скучавшего на чужой половине Кордобу. Во многом это было связано с прессингом со стороны соперников. Чтобы решить эту проблему и зацементировать опорную зону, Мусаев бросил в бой Дугласа Аугусто вместо незаметного Хуана Боселли. А Кривцов сместился на левый край атаки.
Это немного помогло отодвинуть игру от собственных ворот, хотя практически тут же Бителло позволили пробить через себя с близкого расстояния — вратарь спокойно закрыл ближний угол.
Однако в целом в действиях команд ощущалась тревожность. Никто не спешил рисковать, понимая, что любая ошибка грозит оказаться фатальной. Бело-голубые вдобавок остались без получившего травму Даниила Фомина, чьё место занял юный Тимофей Маринкин.
Чуть позже Гусев произвёл тройную рокировку с прицелом на «лотерею» и выпустил Ивана Сергеева, Ульви Бабаева и Луиса Чавеса. Именно после появления свежих исполнителей «Динамо» едва не пропустило. Лунёв справился с дальним ударом Кевина Ленини. Кривцов оказался первым на добивании и выполнил заброс на дальнюю штангу. Оттуда свежий Виктор Мозес бил почти наверняка, но соперников спас Дмитрий Скопинцев, отразивший удар носом.
В итоге судьба противостояния решилась в серии пенальти. Первые восемь попыток футболисты исполнили практически идеально. Агкацев дважды угадал направление полёта мяча, но Скопинцев первым и Сергеев вторым низом пробили идеально. А Чавес и Артур отправили снаряд по центру. Южане тоже били 11-метровые образцово. Сперцян вовсе сделал гроссмейстерскую паузу и покатил мяч низом.
Первым не справился с нервами Тюкавин. Он подошёл к точке последним и сильно пробил в левый от себя угол — вратарь в красивом прыжке выручил одноклубников. Однако Дуглас Аугусто не сумел завершить матч, угодив в перекладину.
Агкацев был близок к тому, чтобы взять и шестой выстрел от Давида Рикардо, но мяч предательски прокатился в сетку под его коленями. В свою очередь, Кривцов шансов Лунёву не оставил.
Голкипер южан следом опять сыграл великолепно и ногой отразил удар в левый от себя угол Хуана Касереса на удобной для него высоте. А Ленини на этот раз справился с задачей и поставил точку в противостоянии.
Таким образом, 24 мая в Москве на стадионе «Лужники» в Суперфинале подопечные Мусаева сразятся со «Спартаком». И южанам абсолютно точно придётся непросто, ведь для них этот матч станет фактически гостевым. А болельщикам обеих команд остаётся только позавидовать, ведь РФС и титульный спонсор Кубка России Fonbet абсолютно точно организуют незабываемое шоу по такому случаю. Хотя прогнозы на то, кто будет разогревать фанатов красно-белых, можно не принимать: скорее всего, без участия певицы МакSим дело не обойдётся.