Военные США сообщили об отражении иранской атаки в Ормузском проливе

Как следует из заявления, эсминцы США направлялись в сторону Оманского залива, когда подверглись неожиданному удару.
Представители военного командования пояснили, что иранская сторона задействовала дроны, малые суда и ракетное вооружение.
По их словам, экипажи кораблей открыли огонь в целях самообороны, полностью избежав потерь и повреждений собственной инфраструктуры.
«Силы США перехватили неспровоцированные иранские атаки и ответили ударами», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что иранские силы атаковали три эсминца Соединённых Штатов вблизи Ормузского пролива.