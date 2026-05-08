Военные США сообщили об отражении иранской атаки в Ормузском проливе

Американские вооружённые силы отбили нападение с использованием ракет и беспилотников со стороны Ирана в районе Ормузского пролива, сообщает Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

Как следует из заявления, эсминцы США направлялись в сторону Оманского залива, когда подверглись неожиданному удару.

Представители военного командования пояснили, что иранская сторона задействовала дроны, малые суда и ракетное вооружение.

По их словам, экипажи кораблей открыли огонь в целях самообороны, полностью избежав потерь и повреждений собственной инфраструктуры.

«Силы США перехватили неспровоцированные иранские атаки и ответили ударами», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что иранские силы атаковали три эсминца Соединённых Штатов вблизи Ормузского пролива.

