Ситуация в Ормузском проливе нормализовалась после обмена ударами с США

Обстановка в районе Ормузского пролива полностью стабилизировалась после обмена ударами между Ираном и США.
Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.
Ранее военное командование Ирана обвинило Вашингтон в нарушении перемирия из-за атаки на ряд районов страны.
В ответ на эти действия иранские вооружённые силы нанесли удары по кораблям США.
«Ситуация на иранских островах в Ормузском проливе и прибрежных городах после обмена ударами с военными США нормализовалась», — говорится в сообщении.
Позже Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) заявило, что американские вооружённые силы отбили нападение с использованием ракет и беспилотников со стороны Ирана.