КСИР обвинил США в нарушении перемирия

По словам командующего, в ответ на атаку на танкер и приближение американских эсминцев к Ормузскому проливу Тегеран применил баллистические и противокорабельные крылатые ракеты, а также ударные беспилотники.
«Данные разведки свидетельствуют о значительном ущербе, нанесенном американскому противнику. Три вражеских корабля спешно покинули район Ормузского пролива», — указано в заявлении (цитата по IRIB).
Американское Центральное командование (CENTCOM) подтвердило, что эсминцы USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason подверглись иранской атаке. Американские военнослужащие нанесли ответные удары. «CENTCOM не стремится к эскалации, но сохраняет боеготовность для защиты американских сил», — сообщило командование в соцсети Х.