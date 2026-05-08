Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР обвинил США в нарушении перемирия

США нарушили режим прекращения огня, ударив по иранскому танкеру в районе порта Джаск. Об этом заявил командующий военно-морским флотом Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

США нарушили режим прекращения огня, ударив по иранскому танкеру в районе порта Джаск. Об этом заявил командующий военно-морским флотом Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По словам командующего, в ответ на атаку на танкер и приближение американских эсминцев к Ормузскому проливу Тегеран применил баллистические и противокорабельные крылатые ракеты, а также ударные беспилотники.

«Данные разведки свидетельствуют о значительном ущербе, нанесенном американскому противнику. Три вражеских корабля спешно покинули район Ормузского пролива», — указано в заявлении (цитата по IRIB).

Американское Центральное командование (CENTCOM) подтвердило, что эсминцы USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason подверглись иранской атаке. Американские военнослужащие нанесли ответные удары. «CENTCOM не стремится к эскалации, но сохраняет боеготовность для защиты американских сил», — сообщило командование в соцсети Х.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше