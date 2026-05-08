Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол РФ в США: Германия вынашивает план нового «похода на Восток»

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Европа переписывает историю, замалчивая геноцид советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны, пока Германия вынашивает планы нового «похода на Восток». Об этом заявил посол России в США Александр Дарчиев.

Источник: РИА "Новости"

Он выступил в российском посольстве в Вашингтоне на торжественном приеме по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Дипломат отметил, что «имя преступлениям, совершенным силами зла, — геноцид», за отрицание которого в России была введена уголовная ответственность. «Это пришлось сделать ввиду активного переписывания истории в современной Европе, когда геноцид cоветского народа замалчивается, либо объявляется несуществующим как раз в той стране, которая развязала Вторую мировую войну, а сейчас, вместо того, чтобы вечно каяться, ее политики во власти вынашивают планы нового “похода на Восток” и воссоздание самой сильной европейской армии», — подчеркнул Дарчиев.

«[Это] опасные планы, которым Россия, США и здравомыслящие силы нашей маленькой планеты, приверженные нормальным человеческим ценностям, должны противостоять вместе», — сказал посол.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше