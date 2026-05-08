Посол РФ в США: Германия вынашивает план нового «похода на Восток»

Он выступил в российском посольстве в Вашингтоне на торжественном приеме по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Дипломат отметил, что «имя преступлениям, совершенным силами зла, — геноцид», за отрицание которого в России была введена уголовная ответственность. «Это пришлось сделать ввиду активного переписывания истории в современной Европе, когда геноцид cоветского народа замалчивается, либо объявляется несуществующим как раз в той стране, которая развязала Вторую мировую войну, а сейчас, вместо того, чтобы вечно каяться, ее политики во власти вынашивают планы нового “похода на Восток” и воссоздание самой сильной европейской армии», — подчеркнул Дарчиев.