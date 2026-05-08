Трамп заявил о сохранении режима прекращения огня с Ираном

Режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном продолжает действовать, несмотря на взаимные удары, заявил президент США Дональд Трамп.
Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC.
Трамп пояснил, что состоявшиеся атаки не привели к окончательной отмене соглашения.
По его словам, установленное ранее перемирие остаётся легитимным и продолжает соблюдаться.
«Прекращение огня действует. Оно в силе», — заявил Дональд Трамп.
Ранее военное командование Ирана обвинило Вашингтон в нарушении перемирия из-за атаки на ряд районов страны.
В ответ на эти действия иранские вооружённые силы нанесли удары по кораблям США.
Позже иранский телеканал Press TV сообщил, что обстановка в районе Ормузского пролива полностью стабилизировалась.