Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о сохранении режима прекращения огня с Ираном

Режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном продолжает действовать, несмотря на взаимные удары, заявил президент США Дональд Трамп.

Режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном продолжает действовать, несмотря на взаимные удары, заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC.

Трамп пояснил, что состоявшиеся атаки не привели к окончательной отмене соглашения.

По его словам, установленное ранее перемирие остаётся легитимным и продолжает соблюдаться.

«Прекращение огня действует. Оно в силе», — заявил Дональд Трамп.

Ранее военное командование Ирана обвинило Вашингтон в нарушении перемирия из-за атаки на ряд районов страны.

В ответ на эти действия иранские вооружённые силы нанесли удары по кораблям США.

Позже иранский телеканал Press TV сообщил, что обстановка в районе Ормузского пролива полностью стабилизировалась.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше