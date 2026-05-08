Россия и КНР заблокировали резолюцию Совбеза ООН по Ирану

Россия и Китай отвергли проект резолюции, касающийся обстановки в Ормузском проливе.

Источник: Аргументы и факты

Россия и Китай заблокировали проект резолюции, касающийся обстановки в Ормузском проливе, сообщили в российском представительстве при ООН.

Такое решение было принято ввиду того, что некоторые государства пытаются искусственно усиливать напряженность и продвигать односторонние и конфронтационные проекты, что способно привести к дальнейшему обострению ситуации на Ближнем Востоке с непредсказуемыми последствиями.

Также в представительстве указали, что на рассмотрение Совбеза ООН поступил американо-бахрейнский проект резолюции по Ормузскому проливу. Как отмечается в заявлении, Россия не поддерживает «рискованные попытки включить в документ несбалансированные формулировки и односторонние требования к Тегерану при полном игнорировании первопричины кризиса».

При этом российская и китайская стороны представили альтернативный совместный проект, в котором содержится четкий призыв к сторонам конфликта прекратить боевые действия, воздержаться от применения силы и решать разногласия путем переговоров. Документ также подчеркивает важность обеспечения свободы судоходства.

Ранее представитель центрального штаба военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари обвинил США в нарушении перемирия.

