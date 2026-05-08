Трамп назвал взаимные удары США и Ирана «лёгким шлепком»

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал обмен ударами между Вашингтоном и Тегераном как «лёгкий шлепок».
Его слова передаёт телеканал ABC News.
По словам Трампа, непродолжительные взаимные атаки носили незначительный характер и напоминали «лёгкий шлепок».
Ранее военное командование Ирана обвинило Вашингтон в нарушении перемирия из-за атаки на ряд районов страны.
В ответ на эти действия иранские вооружённые силы нанесли удары по кораблям США.
Позже Трамп заявил, что Режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном продолжает действовать.