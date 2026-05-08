«[Канцлер ФРГ Фридрих] Мерц обвиняет в экономическом кризисе в Германии/ЕС/Великобритании “рыночные колебания”. Нет, это из-за ошибочных решений отдельных политиков и чиновников о закрытии атомной энергетики и прекращении поставок дешевой и надежной российской энергии», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
Дмитриев также заявил, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Каллас, Мерц, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер несут ответственность за неправильные решения и кризис.
Дмитриев 6 мая предрек ЕС и Великобритании продовольственный кризис из-за русофобии. Он заявил, что из-за политики, которой придерживаются эти акторы, в первую очередь страдают они сами.
Немецкая газета Berliner Zeitung 27 апреля сообщила, что Берлину стоит стремиться к началу диалога с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Российский лидер, в свою очередь, в тот же день указал на стремление Москвы к диалогу с конструктивными политическими силами в мире.