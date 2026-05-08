Немецкая газета Berliner Zeitung 27 апреля сообщила, что Берлину стоит стремиться к началу диалога с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Российский лидер, в свою очередь, в тот же день указал на стремление Москвы к диалогу с конструктивными политическими силами в мире.