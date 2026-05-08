Трамп заявил, что режим прекращения огня в Иране остается в силе

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между сторонами продолжает действовать, несмотря на сообщения о новых американских ударах по объектам в Иране. По его словам, договоренности о перемирии остаются в силе.
«Прекращение огня действует. Оно в силе», — заявил он в беседе с каналом ABC.
Ранее представитель иранского военного штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари обвинил США в нарушении условий перемирия. Он сообщил, что американские силы атаковали иранский танкер, следовавший через район Джаска, а также еще одно судно вблизи Ормузского пролива.