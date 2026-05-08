«Сегрегация по политическому и культурному признаку»: в молдавском парламенте планируют запретить русский язык

Депутаты в Молдавии приняли в первом чтении кодекс об отмене русского языка в парламенте. Если документ утвердят окончательно, то обязательный перевод нормативных актов на русский язык будет отменён, а любые дебаты в парламенте на русском — запрещены. Официальным языком станет румынский. Экс-депутат парламента Марина Таубер назвала это «сегрегацией по политическому и культурному признаку». Параллельно в стране продолжается кампания по блокировке СМИ, ущемлениям подвергается Русская православная церковь и тема Великой Отечественной войны. По словам экспертов, дискриминационная политика Кишинёва реализуется на фоне стремления Молдавии стать членом Евросоюза.
Депутаты молдавского парламента приняли в первом чтении проект нового кодекса, фактически запрещающего использование русского языка в высшем законодательном органе страны.
Об этом 7 мая объявил председатель парламента и лидер правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу.
«Голосами 52 депутатов проект регламента принят в первом чтении. Ко второму чтению юридическая комиссия предложила объединить этот проект с инициативой о статусе, поведении и этике депутата», — приводит слова молдавского политика РИА Новости.
Как сообщает молдавское Radio Chișinău, документ отменяет обязательный перевод нормативных актов на русский язык и предусматривает, что все обсуждения в парламенте должны вестись исключительно на румынском языке.
«Вычищает русский язык».
На этом фоне, как сообщается в молдавских СМИ, оппозиция раскритиковала новый законопроект и покинула зал заседаний.
В дальнейшем экс-депутат парламента от блока «Победа» Марина Таубер назвала решение правящей партии «сегрегацией по политическому и культурному признаку».
«ПДС запретили депутатам выступать на русском языке с трибуны Парламента. За это теперь отключат микрофон. Русофобский режим шаг за шагом не просто вычищает русский язык из публичного пространства, а демонстративно лишает голоса сотни тысяч граждан», — написала Таубер в своих социальных сетях.
По её словам, на русском языке в повседневной жизни говорят и думают до 70% молдаван. Более 51% свободно владеют им, почти 65% понимают его.
«Как бывший депутат Парламента, я прекрасно понимаю смысл этих мер. ПДС боятся не языка — они боятся критики и любого инакомыслия. Боятся своего народа. Сегодня они отключают микрофоны депутатам, которые представляют русскоязычное население, завтра начнут лишать прав целые регионы. Хотя и это уже происходит прямо на наших глазах», — подчеркнула Таубер.
Между тем прекратить ущемление прав русскоговорящих призвали и в Приднестровской Молдавской Республике. С таким заявлением выступил председатель неправительственной организации «Фонд защиты прав человека и эффективной политики» ПМР Николай Бучацкий.
«Призываем руководство Республики Молдова выявить причины раскола государства Молдова и общества в 1989—1992 году и устранить их. Отказаться от политики национализма. Провозгласить русский язык в качестве второго государственного», — цитирует Бучацкого РИА Новости.
Напомним, в 1989 году население Приднестровья и Гагаузии потребовало узаконить в качестве второго государственного языка русский, на котором разговаривали почти 90% жителей страны. В результате спор привёл к вооружённым конфликтам и расколу страны.
Кроме того, после 2014 года по инициативе Майи Санду (которая занимала тогда пост министра образования) русский язык получил статус иностранного. В феврале 2025 года Молдавия расторгла договор с Россией по культурному сотрудничеству и запретила деятельность Российского центра культуры в Кишинёве.
От истории до религии.
Между тем борьба с русской культурой ведётся Кишинёвом и на других направлениях.
В частности, в канун празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кишинёве отказали организаторам марша Победы в возможности провести 9 мая сбор участников на центральной площади города.
Вместо этого там расположится «городок Европы» и планируется празднование Дня Европы. Марш Победы, в свою очередь, перенесли на прилегающую улицу и сохранили запрет на «партийную символику» СССР.
«Официально 9 мая 2026 года в центре города Кишинёва будет отмечаться только один праздник — день Европы. Для этих целей центральная городская площадь будет оккупирована сценой, кортами и палатками правительства и дипломатических миссий ЕС. Государственная канцелярия вместе со Службой государственной охраны и другими силовыми структурами не дали возможности собраться участникам Марша Победы и шествия Бессмертного полка», — рассказал ТАСС глава молдавского координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
Кроме того, в Молдове продолжаются блокировки СМИ, транслирующих российский контент или на русском языке.
По словам экс-депутата молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Василия Боли, делается это для того, чтобы уменьшить количество русскоговорящих людей в республике.
«Институты власти в нашей стране борются с русским языком. И если хотите, даже с носителями русского языка. А у нас более половины, где-то 60%, может, даже 70% граждан нашей страны знают, понимают, говорят на русском языке. И для того, чтобы понизить этот процент, в последние годы у нас было закрыто более 18 телеканалов», — цитирует политика РИА Новости.
Он также отметил, что правящая партия во главе с Майей Санду воспринимает русский язык как инструмент пропаганды.
Напомним, в 2022 году президент Молдавии подписала закон, запрещающий новостные и аналитические программы, а также военные фильмы из России. Более того, 50% транслируемого зарубежного контента на телеканале должно приходиться на страны ЕС, США и участниц Европейской конвенции о трансграничном телевидении.
Например, в январе 2026 года в рамках этого закона Кишинёв заблокировал вещание телеканалов «Золотая коллекция» и «Родное кино», транслирующих художественные фильмы советского производства.
Схожая ситуация наблюдается и на религиозном направлении. Кишинёв активно борется с деятельностью Русской православной церкви.
На фоне инцидентов с захватом храмов и притеснением верующих глава МПР Вадим Красносельский назвал происходящее политизацией религии.
«Борьба Русской православной церкви или Румынской православной церкви, которая происходит на территории Бессарабии, ведётся именно по методу изъятия церквей из-под одного влияния и перевода под другое влияние… Начиналось всё с титульности, а сейчас идёт следующая волна — экспансия против Русской православной церкви на территории современной Бессарабии», — заявил Красносельский в интервью телеканалу ТCВ.
Ранее министр культуры Молдавии Кристиан Жардан сообщил, что власти рассматривают возможность вернуть государству более 800 церковных объектов, находящихся в пользовании Православной церкви Молдавии.
«Вторая Украина».
В беседе с RT эксперты сошлись во мнении, что дискриминационная политика молдавских властей по отношению к русскому языку и русской культуре вызвана желанием Майи Санду «протащить» страну в Евросоюз.
Однако, по мнению доцента кафедры Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Ежова, в ближайшей перспективе данное событие вряд ли произойдёт.
«Не секрет то, что Кишинёв очень активно стремится в ЕС. Но это вопрос из той же серии, что и членство в ЕС Украины. Очень много условий. Поэтому скорее Евросоюз прекратит своё существование, чем туда попадут Молдавия и Украина. Просто в силу оценки текущего состояния экономик и внутриполитической ситуации», — заявил эксперт в интервью RT.
Вместе с тем он предположил, что с большей вероятностью Кишинёв, таким образом, рискует повторить судьбу Киева.
«Санду ведёт по этому пути страну. Народ особо не спрашивают, всё как бы решено за них. Из Молдавии будут делать вторую Украину, тем более что все тенденции к этому есть. Создают точку кипения с антироссийским настроем», — сказал Ежов.
Со своей стороны эксперт по евроатлантическим отношениям Владимир Оленченко в разговоре с RT предположил, что проводимая Кишинёвом политика должна подготовить молдаван к возможному слиянию с Румынией.
«Видимо, была поставлена задача подготовить население и всё-таки добиваться слияния Молдавии с Румынией. Санду готова отдать всё для того, чтобы её страну сделали членом Евросоюза. Даже если речь идёт о суверенитете», — отметил Оленченко.
Он также добавил, что борьба с русским языком, блокировки СМИ, гонения на РПЦ и переписывание истории Великой Отечественной войны являются инструментами запугивания граждан с целью вынудить их следовать проевропейскому курсу Санду.
«Это делается, вероятно, чтобы запугать и дать понять — если вы будете дальше симпатизировать России, то вам будет в жизни тяжело. Смысл в том, чтобы искоренить сложившиеся и на бытовом, и на политическом уровне взаимоотношения внутри молдавского общества. Чтобы народ приспособился к диктату властей», — резюмировал Оленченко.