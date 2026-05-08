Постпредство России в ООН напомнило о проекте резолюции по Ближнему Востоку

ООН, 8 мая — РИА Новости. Представленный ранее в апреле проект резолюции СБ ООН от РФ и КНР по Ближнему Востоку по-прежнему «на столе», заявили в российском постпредстве при Всемирной Организации.
«Наш текст по-прежнему находится “на столе”, — говорится в заявлении.
Там напомнили, что РФ и КНР ранее в апреле выдвинули свой проект резолюции СБ ООН с «четкими призывами к сторонам прекратить войну, воздерживаться от применения силы и устранять разногласия за столом переговоров».
Отдельные пассажи документа, подчеркнули в российской миссии, посвящены важности обеспечения свободы судоходства, что в полной мере распространяется и на Ормузский пролив.
