Германия перерождается в нечто очень опасное для России, заявил Полянский

Постпред Полянский назвал отрицание Берлином геноцида советского народа опасным.

ВЕНА, 8 мая — РИА Новости. Германия перерождается в нечто очень опасное для России, Берлин начал отрицать геноцид советского народа, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Дипломат рассказал о недавней ситуации на площадке ОБСЕ.

«После нашего выступления на постсовете с информацией о введении у нас Дня памяти жертв геноцида советского народа в годы второй мировой войны немецкая коллега, сказав все стандартные вещи, которые обычно говорят представители Германии о признании преступлений против человечности, неожиданно фактически перевела разговор на то, что не было никакого единого советского народа, что не было никакого геноцида, что все это якобы лишь политическая конструкция Кремля и попытка прикрыть действия России на Украине. Это очень опасный момент», — сказал Полянский.

По словам дипломата, этот момент показывает, что «Германия уже не та, какой мы привыкли ее воспринимать после Второй мировой войны».

«Это свидетельствует о том, что страна, к сожалению, перерождается в нечто очень опасное для нас, что мы считали уже невозможным. Мы думали, что итоги Второй мировой войны окончательно закрепили невозможность возвращения к милитаризации Германии и к ее роли как силы, направленной против нашей страны. Но, к сожалению, в том числе такие выступления показывают, что это не так», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что именно поэтому так важно сейчас не ослаблять бдительность и последовательно называть вещи своими именами. «Что мы, собственно, на площадке ОБСЕ и делаем», — заключил он.

