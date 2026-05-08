Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц установил рекорд по проценту недовольных его работой во главе кабмина ФРГ

Большинство жителей Германии недовольны работой канцлера Фридриха Мерца спустя год после прихода к власти правительства в составе консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии (СДПГ). Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского института Infratest dimap для телеканала ARD.

Источник: Life.ru

Работой главы правительства удовлетворены лишь 16% респондентов, что на 5 процентных пунктов меньше, чем в апреле. Доля недовольных составляет 83% (плюс 7 п. п.). Это худший показатель, когда-либо зафиксированный в рамках данного исследования для действующего канцлера.

Для сравнения: в июне 2025 года, спустя месяц после вступления в должность, рейтинг одобрения Мерца составлял 39%. Самый низкий показатель его предшественника Олафа Шольца был отмечен в сентябре 2024 года на уровне 18%. Кроме того, 69% респондентов считают, что Мерц не справляется со своими обязанностями, тогда как противоположного мнения придерживаются лишь 25%. Ещё в августе прошлого года 42% опрошенных называли нынешнего канцлера подходящей фигурой для этого поста.

Особенно критически население оценивает коммуникацию политика. Лишь 14% немцев находят его манеру общения убедительной — это на 20 процентных пунктов ниже, чем в августе 2025 года. В то же время 82% (плюс 21 п. п.) не согласны с этим. Опрос проводился с 4 по 6 мая, в нём приняли участие 1303 человека.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц переживает, вероятно, самый тяжёлый момент в своей политической карьере: он впервые опустился на последнее место в рейтинге популярности среди ведущих политиков страны. Всего несколько месяцев назад он занимал 18-ю строчку, а теперь скатился на 20-ю, замкнув список, с итоговым баллом всего 28,9.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше