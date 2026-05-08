Шествие "Бессмертного полка" пройдет в Австралии в День Победы

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Шествия «Бессмертного полка» пройдут сразу в нескольких городах Австралии в День Победы, в Мельбурне запланирован также мотопробег, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков.
«Девятого мая в Сиднее пройдет шествие “Бессмертного полка”. Планирую лично присоединиться к акции и вместе с соотечественниками пройти с портретом своего отца», — сказал он.
Построения «Бессмертного полка», по его словам, запланированы и в других городах страны — Канберре, Мельбурне, Аделаиде, Брисбене, Перте.
«В Мельбурне будут организованы мотопробег, возложение цветов к мемориальной табличке, а также праздничный концерт, в Канберре — “Пикник памяти”, — добавил Петраков.
В Сиднее 9 мая состоится традиционный митинг, шествие «Бессмертного полка», возложение венков и цветов к мемориальной табличке в честь советских воинов. Помимо этого запланирован торжественный прием в генконсульстве и открытие фотовыставки национального центра исторической памяти при президенте РФ «Без срока давности. Геноцид советского народа», рассказал собеседник агентства.
Накануне Дня Победы на территории Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Блэктауне будут высажены деревья в память о героях Великой Отечественной войны, добавил посол.