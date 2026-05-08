Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол РФ в Канаде: Москва примет все меры для защиты судоходства в Арктике

Россия защитит свободу судоходства в Арктике, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов. По его словам, Москва готова задействовать весь арсенал инструментов для обеспечения безопасности в регионе.

Россия защитит свободу судоходства в Арктике, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов. По его словам, Москва готова задействовать весь арсенал инструментов для обеспечения безопасности в регионе.

«Выступая за сохранение региона зоной мира… мы одновременно продолжим надежно обеспечивать свои национальные интересы и интересы безопасности, включая защиту свободы судоходства. И будем предпринимать для этого все необходимые меры. Как дипломатического, так и военно-политического характера», — сказал господин Степанов в разговоре с «Известиями».

Господин Степанов добавил, что милитаризация Арктики подрывает сложившийся десятилетиями баланс стабильности.

В марте премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о планах выделить $25 млрд на модернизацию баз в городах Йеллоунайф, Инувик и Икалуит, а также на развертывание оперативной базы в регионе Лабрадор. Благодаря этому НАТО сможет размещать на базах свою авиацию и обнаруживать ракеты и самолеты других государств, отмечают «Известия».

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше