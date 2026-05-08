Алиханов заявил о превосходстве самолета Ил-114 над зарубежными аналогами

Алиханов: характеристики Ил-114−300 превосходят все зарубежные аналоги.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Летно-технические характеристики пассажирского самолета Ил-114−300 превосходят все зарубежные аналоги, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости.

«Мы уже с Росавиацией видим, что летно-технические характеристики Ил-114−300 превосходят все зарубежные аналоги в этом классе. Это касается топливной эффективности, дальности, грузоподъемности. Действительно, получилась очень хорошая экономически эффективная машина, что безусловно влияет на экономику эксплуатантов», — сказал министр.

Воздушное судно Ил-114−300 — это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).

В апреле замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков говорил, что первые три самолета Ил-114−300 планируется передать заказчику до конца текущего года, основная летная программа по машине уже завершена. По словам директора по управлению программами гражданской авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Олега Богомолова, первыми эксплуатантами самолета станет 2-ой Архангельский авиаотряд.

