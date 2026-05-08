Захарова уличила Канаду в укрывательстве гитлеровских коллаборационистов

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости уличила Канаду в укрывательстве гитлеровских коллаборационистов, заявив, что любое цивилизованное общество должно порицать сотрудников нацистских структур, однако в Канаде пытаются оправдывать их действия, в частности украинского нациста Ярослава Гунько.

Ярослав Гунько — бывший солдат дивизии СС «Галичина», живущий в канадском городе Норт-Бей и отметивший в марте 2025 года свое 100-летие. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял в интервью РИА Новости, что Гунько и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков.

«Любое цивилизованное общество, когда речь идет о карателе, о палаче, о коллаборационисте или непосредственном сотруднике гитлеровских нацистских структур… должно максимально порицать, отрицать… внедрять в сознание, так сказать, невозможность соглашательства или принятия этих поступков в качестве нормы. Мы видим ровно противоположное в Канаде, когда обществу начинают буквально навязывать постановку вопроса, а может быть, это все-таки не так все ужасно или плохо?» — сказала Захарова.

Она отметила, что сейчас семья Ярослава Гунько в Канаде буквально бьется за сохранение его имени в названии фондов при учебных заведениях, а не о сохранении памяти о его же преступлениях.

Издание Edmonton Journal в апреле сообщило, что в суде Эдмонтона рассматривается иск о попытке восстановить научно-стипендиальный фонд, названный именем Гунько, при институте украинских исследований Университета Альберты. Отмечается, что исход дела может повлиять на то, что университет будет делать с другими пожертвованиям от бывших членов дивизии СС, которые пожертвовали университету около 1,1 миллиона долларов.

В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Гунько. Тогдашняя глава МИД Канады Мелани Жоли призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала «абсолютно неприемлемым» и «позором для палаты, для канадцев». Бывший тогда премьером Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.

