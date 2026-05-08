Средний размер пенсии по старости в России превысил 27,2 тысячи рублей

Средний размер пенсии по старости в России на 1 апреля 2026 года превысил 27,2 тыс. рублей, следует из статистических данных Социального фонда России.
Об этом сообщает РИА Новости.
В Социальном фонде России пояснили, что текущая сумма выплат для неработающих граждан достигла 27 853,57 рубля.
По словам специалистов, россияне, продолжающие трудовую деятельность, получают в среднем 24 877,18 рубля.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал RT, как начисляют пенсии в России и из чего складываются баллы.