Семенович считает, что из нее получится хороший политик

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Певица и актриса Анна Семенович после предложения российской экологической партии «Зеленые» участвовать от нее в выборах депутатов Госдумы в 2026 году заявила в интервью РИА Новости, что из нее может получиться хороший политик.
В апреле артистка посетила озеро Байкал, где партия «Зеленые» предложила ей баллотироваться в кандидаты в депутаты ГД.
«На самом деле это предложение было сделано совсем недавно. Честно говоря, я пока думаю над этим… Мне кажется, из меня получится хороший политик — такой эколог, политик», — сказала она, комментируя предложение партии «Зеленые».
Артистка добавила, что пока не понимает, как совместить артистическую и политическую деятельность, при этом оставить хотя бы немного времени на личную жизнь. «Я пока не понимаю, но я очень серьезно думаю над этим предложением. Может быть, и приму его, почему нет?» — отметила она.
По словам Семенович, она уже изучила программу партии «Зеленые», отраженные там идеи оказались ей близки. Артистка отметила, что «Зеленые» продвигают экологичный подход к жизни в целом — это касается не только вопросов окружающей среды, но и отношения к женщинам, построения семьи и воспитания детей.
Вспоминая о недавней поездке на Байкал с партией «Зеленые» и говоря о том, какой регион она планирует представить в парламенте, Семенович не исключила, что может пойти в депутаты от Республики Бурятия.
«Пока неизвестно, но в Бурятии есть, конечно, какие-то экологические моменты, которые нужно корректировать. Это прекрасный край, где находится красивый, шикарный Байкал. Все может быть», — заключила артистка.
В феврале сопредседатель «Зеленых» Александра Кудзагова сообщила РИА Новости, что члены и сторонники партии будут рады, если на выборах в Госдуму в 2026 году от них выдвинутся известные люди, популяризирующие экологические ценности, речь в том числе о певицах Полине Гагариной, Анне Семенович и телеведущей Елене Летучей.