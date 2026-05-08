Лула да Силва назвал отношения с Трампом любовью с первого взгляда

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва положительно оценил итоги переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, прошедших в Вашингтоне. По его словам, между ними быстро установилось взаимопонимание, а отношения развиваются значительно лучше, чем ожидали многие наблюдатели.
Бразильский лидер отметил, что диалог между ним и Трампом постепенно укреплялся после их первой встречи на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Позднее контакты продолжились в формате телефонных переговоров, а также во время встреч в Малайзии и в американской столице.
«Наши отношения действительно очень хорошие. Я бы сказал, что это отношения, в возможность которых мало кто верил. Это как любовь с первого взгляда, химия. Именно это произошло», — отметил он.
Лула да Силва подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее развитие партнерства между Бразилией и США независимо от того, кто занимает пост президента в обеих странах. Он также выразил уверенность в уважительном отношении Вашингтона к Бразилии и заинтересованности США в укреплении двустороннего сотрудничества.
Ранее, во время общения с журналистами в Лиссабоне, Луис Инасиу Лула да Силва в шутку предложил вручить Трампу Нобелевскую премию мира. Он добавил, что это могло бы поспособствовать прекращению конфликтов.