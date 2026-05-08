Лула да Силва: Трамп не планирует вторжения на Кубу

В январе Соединенные Штаты ввели пошлины на товары из стран, которые поставляют нефть на Кубу. На острове начался энергетический кризис. В конце марта на остров прибыл танкер со 100 тыс. тонн российской нефти. Как сообщало Axios, 10 апреля США и Куба провели переговоры в Гаване — делегации стран встретились впервые за 10 лет.