Дарчиев отметил вклад американских и британских союзников в разгром нацизма

Посол России в США Александр Дарчиев отметил вклад союзников — американцев, британцев и других — в разгром фашистской Германии. Об этом он сообщил на приеме в честь 81-й годовщины Победы в Вашингтоне.
«Сегодня, в 81-ю годовщину капитуляции гитлеровской Германии, мы отмечаем День Победы 9 мая — самый светлый праздник не только для России и стран бывшего Советского Союза», — напомнил российский посол.
Как подчеркнул Дарчиев, победоносный разгром гитлеровской Германии стал наивысшим проявлением боевого союза Москвы и Вашингтона.
На приеме присутствовали иностранные дипломаты, соотечественники, американские эксперты и общественники, чиновники администрации США, а также советские и американские ветераны.
Кроме того, посол на английском пожелал американским ветеранам «здоровья и благополучия». Посол ранее отметил, что 9 Мая навсегда останется датой всеобщего торжества для многих бывших республик СССР.