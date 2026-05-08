Дарчиев отметил вклад американских и британских союзников в разгром нацизма

Посол Дарчиев назвал победу над гитлеровской Германией вершиной военного братства России и США.

Источник: Комсомольская правда

Посол России в США Александр Дарчиев отметил вклад союзников — американцев, британцев и других — в разгром фашистской Германии. Об этом он сообщил на приеме в честь 81-й годовщины Победы в Вашингтоне.

«Сегодня, в 81-ю годовщину капитуляции гитлеровской Германии, мы отмечаем День Победы 9 мая — самый светлый праздник не только для России и стран бывшего Советского Союза», — напомнил российский посол.

Как подчеркнул Дарчиев, победоносный разгром гитлеровской Германии стал наивысшим проявлением боевого союза Москвы и Вашингтона.

На приеме присутствовали иностранные дипломаты, соотечественники, американские эксперты и общественники, чиновники администрации США, а также советские и американские ветераны.

Кроме того, посол на английском пожелал американским ветеранам «здоровья и благополучия». Посол ранее отметил, что 9 Мая навсегда останется датой всеобщего торжества для многих бывших республик СССР.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше