Над Украиной сбросили листовки в преддверии Дня Победы

В преддверии Дня Победы над рядом украинских регионов при помощи беспилотников сбросили листовки с инструкциями для безопасной связи с российскими военнослужащими, сообщили ТАСС в силовых структурах.
Специальные материалы распространили с использованием дронов над Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской и Черниговской областями, а также над подконтрольными Киеву районами Донбасса.
Собеседник агентства пояснил, что акция призвана напомнить об общей истории и подвигах красноармейцев в годы Великой Отечественной войны.
По его словам, внешне послания оформлены как праздничные открытки и содержат ссылки на защищённые каналы коммуникации.
Ранее в Министерстве обороны России подтвердили, что все группировки ВС России в зоне СВО с 8 до 10 мая прекратят боевые действия.
При этом в случае нарушений перемирия со стороны ВСУ в зоне СВО российская армия даст адекватный ответ.
Российская сторона, объявившая о прекращении боевых действий в зоне СВО с 8 до 10 мая, призывает Украину поступить так же.