Трамп: если Иран не заключит соглашение, США нанесут новые удары

Глава Белого дома Дональд Трамп предупредил, что Иран подвергнется новым ударам, если вскоре не заключит соглашение с американской стороной.
«В будущем мы ударим по ним намного сильнее и более ожесточенно, если они быстро не подпишут сделку», — написал президент США на своей странице в социальной сети Truth Social.
Напомним, 3 мая Иран представил план мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, состоящий из 14 пунктов. Документ включает перемирие, восстановление судоходства в Ормузском проливе, обсуждение ядерной сделки и создание системы безопасности на Ближнем Востоке. После этого Дональд Трамп заявил, что рассмотрел указанный план, но отклонил его. Глава Белого дома выразил мнение, что военная ситуация «развивается очень хорошо».
6 мая телеканал CNN проинформировал, что Иран собирается передать через Пакистан ответ на предложение США по урегулированию конфликта. По данным журналистов, Вашингтон требует от Тегерана демонтировать ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Кроме того, США добиваются проведения инспекции и введения запрета на подземные ядерные работы.