Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: если Иран не заключит соглашение, США нанесут новые удары

Дональд Трамп отметил, что в случае отказа Тегерана от сделки американские военные ударят по Ирану «намного сильнее и более ожесточенно».

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп предупредил, что Иран подвергнется новым ударам, если вскоре не заключит соглашение с американской стороной.

«В будущем мы ударим по ним намного сильнее и более ожесточенно, если они быстро не подпишут сделку», — написал президент США на своей странице в социальной сети Truth Social.

Напомним, 3 мая Иран представил план мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, состоящий из 14 пунктов. Документ включает перемирие, восстановление судоходства в Ормузском проливе, обсуждение ядерной сделки и создание системы безопасности на Ближнем Востоке. После этого Дональд Трамп заявил, что рассмотрел указанный план, но отклонил его. Глава Белого дома выразил мнение, что военная ситуация «развивается очень хорошо».

6 мая телеканал CNN проинформировал, что Иран собирается передать через Пакистан ответ на предложение США по урегулированию конфликта. По данным журналистов, Вашингтон требует от Тегерана демонтировать ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Кроме того, США добиваются проведения инспекции и введения запрета на подземные ядерные работы.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше