Трамп: если Иран не заключит соглашение, США нанесут новые удары

Напомним, 3 мая Иран представил план мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, состоящий из 14 пунктов. Документ включает перемирие, восстановление судоходства в Ормузском проливе, обсуждение ядерной сделки и создание системы безопасности на Ближнем Востоке. После этого Дональд Трамп заявил, что рассмотрел указанный план, но отклонил его. Глава Белого дома выразил мнение, что военная ситуация «развивается очень хорошо».