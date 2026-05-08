Доцент ДВФУ назвала продукты, провоцирующие повышенную тревожность

Употребление сладостей, а также кофе или энергетиков на пустой желудок способно спровоцировать приступы раздражительности и тревожности, сообщила специалист по здоровому питанию, доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким.
Об этом сообщает РИА Новости.
Ежедневный рацион питания напрямую влияет на эмоциональное состояние и уровень физической активности человека.
Эксперт пояснила, что быстрые углеводы провоцируют резкие скачки сахара в крови, а бодрящие напитки до приёма пищи стимулируют выброс адреналина.
По её словам, дефицит белков и полезных жиров также приводит к хронической усталости и снижению выработки гормонов радости.
«Сладость даёт временную эйфорию, временную энергию, а потом наступает тревожность», — рассказала Екатерина Ким.
