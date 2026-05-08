Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Азия столкнулась с «пластиковым шоком» из-за блокады Ормузского пролива

Страны Азии столкнулись с «пластиковым шоком» из-за нехватки нафты, являющейся ключевым сырьем для выпуска пластмассовых изделий.

Источник: Аргументы и факты

Азиатские страны столкнулись с «пластиковым шоком» из-за нехватки нафты, являющейся ключевым сырьем для выпуска пластмассовых изделий, вследствие блокады Ормузского пролива, сообщает Financial Times.

С конца февраля стоимость данного сырья удвоилась, что повлекло за собой увеличение цен на пластиковую упаковку и другие товары из пластмассы. Помимо этого, нафта используется не только в производстве пластмассы, но и в изготовлении отдельных компонентов полупроводниковых устройств.

В результате потребители ощущают рост цен, а представители бизнеса вынуждены либо сокращать объемы производства, либо временно приостанавливать деятельность.

Особенно ощутимым данный дефицит стал для Японии и Индонезии. Например, японский химический гигант Mitsubishi Chemical был вынужден снизить объемы выпуска этилена.

Ранее сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Иран может стать сверхдержавой Среднего Востока после того, как оправится от последствий конфликта с США и Израилем.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше