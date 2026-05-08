FT: Азия столкнулась с «пластиковым шоком» из-за блокады Ормузского пролива

Азиатские страны столкнулись с «пластиковым шоком» из-за нехватки нафты, являющейся ключевым сырьем для выпуска пластмассовых изделий, вследствие блокады Ормузского пролива, сообщает Financial Times.
С конца февраля стоимость данного сырья удвоилась, что повлекло за собой увеличение цен на пластиковую упаковку и другие товары из пластмассы. Помимо этого, нафта используется не только в производстве пластмассы, но и в изготовлении отдельных компонентов полупроводниковых устройств.
В результате потребители ощущают рост цен, а представители бизнеса вынуждены либо сокращать объемы производства, либо временно приостанавливать деятельность.
Особенно ощутимым данный дефицит стал для Японии и Индонезии. Например, японский химический гигант Mitsubishi Chemical был вынужден снизить объемы выпуска этилена.