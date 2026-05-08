В российском посольстве в Вашингтоне состоялся прием, посвященный Дню Победы, который посетили представители администрации Белого дома и Государственного департамента США. Об этом сообщает РИА Новости.
Американских гостей в зале торжественного мероприятия встретил посол России в США Александр Дарчиев. Представители американских ведомств заняли места в первом ряду, присутствовали двое сотрудников Белого дома и два чиновника Госдепартамента.
В своем выступлении Дарчиев затронул вопросы международной безопасности и заявил о важности противодействия планам Германии по укреплению военного потенциала в Европе. Он также отметил, что совместные действия СССР и США в годы борьбы с нацизмом стали высшей точкой военного сотрудничества между двумя странами.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не направлял президенту США Дональду Трампу приглашение на парад Победы в Москве.