Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Представители Белого дома посетили прием в честь Дня Победы в посольстве РФ

Представители Белого дома и государственного департамента США посетили прием по случаю Дня Победы в российском посольстве.

Источник: Аргументы и факты

В российском посольстве в Вашингтоне состоялся прием, посвященный Дню Победы, который посетили представители администрации Белого дома и Государственного департамента США. Об этом сообщает РИА Новости.

Американских гостей в зале торжественного мероприятия встретил посол России в США Александр Дарчиев. Представители американских ведомств заняли места в первом ряду, присутствовали двое сотрудников Белого дома и два чиновника Госдепартамента.

В своем выступлении Дарчиев затронул вопросы международной безопасности и заявил о важности противодействия планам Германии по укреплению военного потенциала в Европе. Он также отметил, что совместные действия СССР и США в годы борьбы с нацизмом стали высшей точкой военного сотрудничества между двумя странами.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не направлял президенту США Дональду Трампу приглашение на парад Победы в Москве.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше