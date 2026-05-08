Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Севастополем

Российские военные отразили налёт украинских беспилотных летательных аппаратов на Севастополь, в результате чего были уничтожены четыре цели.
Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Для перехвата вражеских беспилотников были задействованы дежурные расчёты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.
Развожаев пояснил, что БПЛА ликвидировали в районе Северной стороны и мыса Фиолент.
Согласно предварительным данным спасательной службы, повреждений гражданской инфраструктуры в городе не зафиксировано.
Ранее силы ПВО армии России уничтожили 82 украинских беспилотника над территорией страны.