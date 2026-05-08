Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Иран готов передать США «ядерную пыль»

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что предложение по урегулированию с Ираном предусматривает отказ Тегерана от ядерного оружия и передачу Соединенным Штатам «ядерной пыли». Слова американского лидера распространил пресс-пул Белого дома.

Источник: AP 2024

«Это больше, чем одностраничное предложение. Это предложение, которое, по сути, говорит о том, что у них не будет ядерного оружия. Они собираются передать нам ядерную пыль и многие другие вещи, которые мы хотим», — сказал Трамп.

«Ядерной пылью» он называет высокообогащенный уран, который находится на иранских ядерных объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо, по которым США нанесли удары с воздуха в июне 2025 года.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше