Трамп заявил, что Иран готов передать США «ядерную пыль»

«Это больше, чем одностраничное предложение. Это предложение, которое, по сути, говорит о том, что у них не будет ядерного оружия. Они собираются передать нам ядерную пыль и многие другие вещи, которые мы хотим», — сказал Трамп.
«Ядерной пылью» он называет высокообогащенный уран, который находится на иранских ядерных объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо, по которым США нанесли удары с воздуха в июне 2025 года.
