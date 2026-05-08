Минпромторг России обсуждает поставки обновлённых Ту-214 для Red Wings

Отечественная авиакомпания Red Wings рассматривает возможность закупки обновлённых среднемагистральных пассажирских лайнеров Ту-214, сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
Ео слова приводит РИА Новости.
В настоящий момент министерство ведёт активные переговоры с российским авиаперевозчиком.
Глава Минпромторга пояснил, что предприятие демонстрирует высокую готовность к пополнению парка модернизированными воздушными судами.
По его словам, после недавнего завершения сертификации обновлённых машин аналогичные планы по их приобретению подтвердили и другие крупные компании, включая S7 и Azur Air.
Ранее авиакомпания Red Wings начала выполнять регулярные рейсы в Израиль из Сочи и Минеральных Вод, а также открыла прямое авиасообщение из Москвы.
25 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские специалисты успешно завершили сертификацию среднемагистрального лайнера Ту-214 и уже приступают к его производству.