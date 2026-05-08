Трамп заявил, что не удивлен решением суда США по пошлинам

Американский лидер добавил, что его администрации всегда удается найти альтернативные способы взимания налогов.

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что его не удивило решение Суда США по международной торговле, который в четверг признал неправомочным введение десятипроцентных пошлин на импорт товаров и услуг.

«Меня ничего не удивляет в судебных вопросах», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Слова президента распространил пресс-пул Белого дома.

Глава Белого дома добавил, что его администрации всегда удается найти альтернативные способы взимания пошлин. «Мы всегда находим другой путь. Мы получаем постановление [суда] и находим другой путь», — заявил он.

Верховный суд США 20 февраля признал превышением полномочий введение нынешним хозяином Белого дома импортных пошлин в отношении других стран под предлогом соблюдения закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA). В то же время суд не пояснил, должна ли американская администрация вернуть уже уплаченные ей в качестве пошлин денежные средства. После этого лидер США подписал указ о введении пошлин на импорт из всех стран в размере 10%. Затем он объявил о намерении повысить их до 15%. Глобальные пошлины на американский импорт в размере 10% вступили в силу 24 февраля. Срок действия этой меры должен был составлять 150 дней.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше