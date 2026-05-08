«Золотой глобус» ввел новые правила об использовании ИИ в фильмах

Кинопремия «Золотой глобус» установила новые правила, касающиеся использования искусственного интеллекта (ИИ) в фильмах, сообщает Variety. Использование генеративного ИИ не станет автоматическим поводом для дисквалификации.

Согласно новым правилам главным условием остается сохранение авторства за человеком. В актерской игре, режиссуре и работе со сценарием ИИ может использоваться только в качестве поддержки. Правила также запрещают работы, в которых с помощью нейросетей копируется голос или внешность актеров.

Оргкомитет премии оставляет за собой право запрашивать у создателей информацию о процессе использования ИИ. Отказ в передаче данных приведет к дисквалификации.